HappySoaps mag zich de beste start-up van Gelderland noemen. In drie jaar tijd is het Apeldoornse bedrijf uitgegroeid tot het grootste plasticvrije verzorgingsmerk van Nederland.

Oprichters Marcel en Marco Koers vinden de erkenning een grote eer. "Het afgelopen jaar was een rollercoaster. We hebben destijds onze ideeën vormgegeven in Hall en zijn naar Apeldoorn verhuisd. Via een crowdfundingactie hebben we 1 miljoen euro opgehaald, zijn gestart in Denemarken en Zweden en hebben inmiddels 175 producten in het assortiment binnen twintig productcategorieën. Dit alles kost enorm veel energie en tijd en daarom is het fijn dat dit succes wordt erkend.''

Door HappySoaps zijn er vorig jaar meer dan vijf miljoen plastic flessen bespaard. De oprichters zijn ambitieus genoeg om vanaf 2025 minstens 50 miljoen plastic flessen per jaar te besparen. De producten van HappySoaps zijn sinds dit jaar bij bijna alle grote supermarkten te koop.

HappySoaps biedt 100 procent plasticvrije alternatieven voor shampoo, conditioner, douchegel, scheerschuim, gezichtsreiniger, bodylotion, zonnebrand en zelfs hondenshampoo. Dit jaar heeft HappySoaps als eerste binnen Europa ook plasticvrije tandpastatabs (tabletjes) en cleaningtabs geïntroduceerd. Naast Nederland zijn de producten te koop in België, Denemarken en Zweden.