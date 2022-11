De trajecten Zwolle-Amersfoort en die van Deventer-Amersfoort-Den Haag blijven de treinreiziger hoofdpijn bezorgen. Reizigersvereniging Rover ontving deze maand de meeste meldingen sinds de start van de coronacrisis. De trajecten vanuit Zwolle en Apeldoorn/Deventer voeren deze lijst aan.

In oktober kwamen er met 2750 meldingen maar liefst 30 procent meer klachten binnen over volle treinen dan de maand ervoor (1749 klachten in september). Het is voor het eerst sinds het bestaan van het meldpunt dat de maand oktober meer meldingen registreert dan het traditioneel drukke september.

Het traject Zwolle-Amersfoort wordt daarin het meest genoemd (610 keer) en Deventer-Amersfoort-Den Haag staat op de tweede plek (338). Oorzaken zijn vooral minder treinen, door werkzaamheden of personeelsgebrek, en kortere treinen dan normaal.

Omleiding zo mooi mogelijk

Voor een groot deel is het onmacht, erkent ook Rover. De drukte op het spoor tussen Zwolle en Amersfoort is bijvoorbeeld te verklaren doordat er geen treinverkeer mogelijk is op het traject tussen Dronten en Lelystad vanwege kortsluiting in het hoogspanningsnet begin september. Die werkzaamheden duren nog tot en met december.

Maar Rover vindt vooral dat de NS meer had kunnen doen om de problemen met volle treinen te verminderen. "We nemen het de NS kwalijk dat ze op het traject Zwolle-Amersfoort veelal hun kortst mogelijke treinen inzetten. Als je dan een omleiding aanbiedt, doe dat dan op een mooie manier. 13 procent van de meldingen op dat traject komt uit het weekend, dat heeft dus ook niets met reizen in de spits te maken."

Op het traject Deventer-Amersfoort speelt een andere oorzaak. Daar zijn werkzaamheden de oorzaak. Ook daar kan de NS niet heel veel aan doen. "Door werkzaamheden rijden daar twee in plaats van vier treinen. Ook hebben ze vanwege die werkzaamheden op station Deventer een perron 'in tweeën geknipt' waardoor er geen langere treinen kunnen rijden."

"Maar als je dat dan doet, communiceer dat. Laat de reiziger weten dat je met kortere treinen gaat rijden en biedt de reiziger korting wanneer deze ervoor kiest om buiten de spits te reizen."

Soepele regels

Rover heeft NS gevraagd om tijdelijk soepeler om te gaan met de regels waardoor conducteurs langere treinen dan normaal onder hun hoede zouden kunnen nemen, eventueel geholpen door een vertrekassistent. Tegelijk ziet Rover dat er op meerdere trajecten ook onder de huidige regels al langere treinen ingezet hadden mogen worden.

Rover heeft de staatssecretaris gevraagd een stevig gesprek te voeren met NS over de onnodig korte treinen waardoor veel reizigers achterblijven op het perron.