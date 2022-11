Extra aandacht geven aan mensen die het nodig hebben. Daar draait het om bij 'Kerstengel Apeldoorn.' Tijdens de actie van de Stichting Present Apeldoorn ontvangen mensen in de vier weken voor Kerst een steuntje in de rug van een 'kerstengel'.

Kerst is voor de ene persoon een tijd van gezelligheid met vrienden en familie, maar het kan ook een periode van eenzaamheid zijn. Voor mensen die in de weken voor Kerstmis wat extra aandacht verdienen heeft de Stichting Present de actie 'Kerstengel Apeldoorn' opgezet.

Van 2 november tot en met 24 december bezorgen de Apeldoornse kerstengelen vier keer een presentje bij iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Het gaat daarbij om een klein gebaar of presentje zoals het sturen van een kaartje of het drinken van een kop koffie.

Via de website van de Stichting Present Apeldoorn kunnen personen die in aanloop naar de kerstdagen wat extra aandacht verdienen aangemeld worden. Ook mensen die in actie willen komen als 'kerstengel' kunnen zich via deze site aanmelden. Aanmelden kan tot 10 november.