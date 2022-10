Bij een harde botsing op de Edisonlaan in Apeldoorn zijn donderdagavond twee mensen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur op de kruising van de Edisonlaan met Kanaal Noord. De bestuurder van de Mercedes reed over de Edisonlaan in de richting van de Laan van Zevenhuizen toen deze auto in de flank werd geraakt door de bestuurder van de zwarte Volkswagen.

Door de klap werd de Mercedes om een verkeerspaal heen gevouwen. Op het moment van het ongeluk waren de verkeerslichten buiten werking. De schade aan beide auto's was erg groot.

De bestuurder van de Mercedes raakte gewond en werd voor verdere behandeling en onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bijrijdster van de zwarte Volkswagen raakte gewond. Zij werd korte tijd later ook per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De bestuurder van de Volkswagen en drie kinderen kwamen met de schrik vrij.

De politie sloot een deel van het kruispunt af vanwege het ongeluk en bergingswerkzaamheden. De schade aan beide auto's bleek dusdanig groot dat ze als total loss moeten worden beschouwd.