De politie is woensdagavond in Apeldoorn met veel voertuigen op zoek gegaan naar twee mannen. Zij werden betrapt bij het inbreken in een woning in de omgeving van de Wolframstraat.

De beide mannen zijn ervandoor gegaan. Daarvoor is rond half acht ook een Burgernet-melding uitgegaan. De politie ging op zoek naar twee mannen. De één is wat langer en draagt een wollen muts met zwarte kleding. De ander is wat kleiner en ook in het zwart gekleed. Even later kwam het bericht dat de inbrekers niet meer zijn aangetroffen en de politie verder onderzoek doet. Zeker een handvol auto's van de politie en handhaving waren na de melding in de omgeving van de Wolframstraat, in het zuiden van Apeldoorn, op zoek naar de verdachten. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn