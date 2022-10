Een achttienjarige vrouw uit Heerhugowaard heeft vrijdag een bezoekster van Walibi Holland geschopt en geslagen. Beiden stonden op dat moment in de rij voor een ritje in de achtbaan Lost Gravity.

Woordvoerder Marco Wensveen bevestigt dat er een geweldincident is geweest tussen twee gasten tijdens de Halloween Fright Nights. "De aanstichtster is opgepakt. De 24-jarige vrouw die het moest ontgelden komt uit Apeldoorn. We hopen dat het goed gaat met haar."

Wat de aanleiding is geweest kan Wensveen niet zeggen. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Looopings zou het conflict ontstaan zijn toen het slachtoffer gevraagd werd om in de rij wat meer afstand te houden.

Nadat eerst beveiligers hebben ingegrepen is de kwestie later overgedragen aan de politie. "Wij hebben de vrouw uit Heerhugowaard aangehouden", laat politiewoordvoerder Ellen de Heer weten.