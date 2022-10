Voor omwonenden en weggebruikers worden in Twello en Ugchelen informatieavonden gehouden over de verbreding van de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en Twello. De werkzaamheden starten volgens planning eind 2022 en duren naar verwachting tot medio 2025.

Rijkswaterstaat organiseert de informatieavonden samen met bouwbedrijf Heijmans. Tijdens de informatieavonden kunnen omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden worden bijgepraat over de globale planning en kunnen de ontwerptekeningen worden bekeken.

Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over maatregelen op het gebied van duurzaamheid en ecologie. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Heijmans zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 9 november in het gemeentehuis van Voorst in Twello, H.W. Iordensweg 17, en op donderdag 10 november in Bospaviljoen Het Leesten, Hoenderloseweg 191 in Ugchelen. Bezoekers kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.