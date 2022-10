Een 21 jarige vrouw uit Apeldoorn en een 23-jarige man uit Ugchelen zijn zaterdagnacht rond vijf uur onder bedreiging van een wapen beroofd. De straatroof vond volgens de politie plaats in de Curiestraat.

De twee hebben verschillende persoonlijke bezittingen af moeten geven, waaronder mobiele telefoons en een fiets. De daders, vermoedelijk twee mannen, zijn ervandoor gegaan.

De politie heeft de omgeving van de Curiestraat uitgekamd en forensisch onderzoek gedaan ook in het aanpalende parkje, Sport Kerschoten en de Edisonlaan. Zij hebben daar de fiets gevonden en meegenomen voor nader onderzoek.

Ondanks een zoektocht naar de daders is er vooralsnog niemand aangehouden, meldt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.

"Tips zijn dan ook welkom. Daarnaast vragen we mensen uit de omgeving te kijken of er beeldmateriaal is gemaakt door bijvoorbeeld een bewakingscamera of deurbelcamera. Die beelden willen we erg graag hebben. Melden kan via 0900-88 44 of anoniem bij 0800-7000."

Hij kan in het kader van het onderzoek nog niet zeggen met wat voor soort wapen de twee zijn bedreigd.