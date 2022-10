Wie afgelopen zomer de fiets kwijt wilde kon daarvoor terecht aan de Marktstraat. Dat was alleen een tijdelijke stallingsplek en de gemeente Apeldoorn meldt dat deze onoverdekte fietsenstalling inmiddels weer dicht is.

De fietsenstalling was alleen open op zaterdag en was vooral bedoeld om tijdens de drukke zomermaanden de Marktplein goed begaanbaar te houden voor voetgangers. Fietsers kunnen de fiets nog steeds neerzetten in een van de zes overdekte fietsenstallingen in de binnenstad. En bezoekers die even kort een boodschap willen doen, kunnen de fiets stallen in de fietsvakken, te herkennen aan de witte lijnen op de grond.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de zevende fietsenstalling in het centrum. Deze komt aan het Marktplein. Als het goed is zal deze nog voor het einde van het jaar opengaan.