CODA bestaat dit jaar twintig jaar en dat vieren ze met de buren in het Apeldoorns Cultuurkwartier: ACEC en Gigant. En samen met de inwoners van Apeldoorn. Op zaterdag 19 november kan het aanwezige publiek tijdens Nachtkwartier genieten van optredens van MEROL, Bas Kosters, Tom Hofland & Pascal van Hulst en Timo Hoogland. Een programma dat begint om 18.00 uur en eindigt om 2.00 uur.

Zo luister je in CODA vanaf 22.30 uur naar het optreden van MEROL. MEROL is de artiestennaam van de Nederlandse zangeres en songwriter Merel Baldé. Na haar doorbraak in 2018 met de single Lekker Met De Meiden ging ze als een speer. Ze verkocht in 2019 razendsnel vier keer Paradiso uit, daarna volgde een uitverkochte clubtour door Nederland en België.

Aanwezigen kunnen ook genieten van het werk van beeldend kunstenaar en ontwerper Bas Kosters. Hij creëert stralende werelden met innemende figuren die de wereld kleuren en zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen. CODA nodigde hem uit om een selectie te maken uit de collectie sieraden van CODA. Zijn keus is van 13 november 2022 tot en met 12 maart 2023 te zien in de tentoonstelling 'Van een wonderschone frivoliteit'.

In 'Er is iets vreemds gebeurd' verzamelen de Apeldoornse schrijvers Tom Hofland en Pascal van Hulst ontnuchterende ervaringen van heel nuchtere mensen. Tijdens Nachtkwartier vertellen ze verhalen bij kaarslicht.

Liever dansen? Timo Hoogland is live coder, creative coder, muziektechnoloog en docent. Hij maakt met live coding experimentele elektronische dansmuziek. Voor Nachtkwartier gaat hij live en ter plekke aan de slag.

MaaiveldLab

Tijdens Nachtkwartier presenteren CODA ExperienceLab, GIGANT en Orpheus MaaiveldLab, naar het gelijknamig festival. In dit lab gaat een team van 18 makers aan de slag om binnen 40 uur een gezamenlijk werk te realiseren. Dat kan van alles zijn, een performance, een installatie of een kunstwerk. De makers starten op 18 november om 10.00 uur en op 19 november om 22.15 uur presenteren zij het resultaat in het auditorium van CODA.

genot van een drankje kun je deelnemen aan een rondleiding door de lichtinstallatie van architect Dirk Schlebusch en de tentoonstelling Maskers met het multidisciplinaire werk van kunstenaar Albert van der Weide. Na de rondleiding kan je naar CODA waar het avondprogramma om 19.30 uur begint. Vanaf 23.00 uur ben je welkom in GIGANT. Hier begint om 0.00 uur De Kraamkamer invites Warmtegraad; een nachtvullend programma met verschillende stijlen elektronische muziek.