Reizigers in de regio IJssel-Vecht kunnen vanaf woensdag 19 oktober in alle stad- en streekbussen van RRReis contactloos in- en uitchecken. De nieuwe betaalvorm was al mogelijk in Zwolle.

Contactloos in- en uitchecken kan met betaalpas, creditcard en mobiel in bussen in het Vechtdal, Salland en de stadsdiensten in Apeldoorn, Deventer, Ede en Harderwijk. De bussen zijn herkenbaar aan het OVpay-logo. Met de ov-chipkaart in- en uitchecken is ook nog steeds mogelijk.

Reizen met een betaalpas is de eerste nieuwe betaalvorm in het openbaar vervoer, die door de gezamenlijke openbaarvervoersbedrijven en Translink landelijk wordt ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay.

Het werkt eenvoudig en precies hetzelfde als de ov-chipkaart. Een reiziger checkt bij de kaartlezer in met een contactloze betaalpas of creditcard (plastic of op een mobiel) en begint de reis. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger uit met dezelfde pas.