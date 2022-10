Een brommerrijder is deze middag in botsing gekomen met een personenauto. Daarbij raakte hij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de Bloemenksweg in Voorst pal aan het parkeerterrein van Thermen Bussloo Welness. Een man op een brommer reed daar over het fietspad toen hij in botsing kwam met een auto. De jongen moest na het ongeluk mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben de betrokken en getuigen gehoord waarna het onderzoek is afgerond. De bestuurder van de auto was flink geschrokken maar raakte verder niet gewond. Wel raakten beide voertuigen beschadigd.