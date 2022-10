Een ritje met de scootmobiel is een man (47) uit Apeldoorn duur komen te staan donderdagmiddag. Op een kruising in woonwijk De Maten werd hij aangereden door een vrachtwagen.

De ernst van zijn verwondingen is niet duidelijk, maar er was een tweede ambulance nodig om ondersteuning te bieden en hij is daarna met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing vond even voor een uur plaats op de kruising tussen de Matenpoort en de Glazeniershorst; in principe een vrij overzichtelijke, maar wel drukke plek.

Niks gedronken

De vrachtwagenchauffeur is een man van 55 uit Apeldoorn, de 47-jarige bestuurder van de scootmobiel heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Een woordvoerder van de politie meldt: "De toedracht wordt nog verder onderzocht, maar de vrachtwagenchauffeur wordt op dit moment niet als verdachte beschouwd. Het lijkt erop dat de bestuurder van de scootmobiel plots de weg overstak. Er was geen alcohol in het spel."