Geen tanden en geen haar hebben, maar toch met een rugtas vol tandpasta en haargel op pad zijn. De politie in Apeldoorn deed de ontdekking gisteren nadat ze op een melding afkwam.

Aan de Generaal van der Heydenlaan troffen de agenten een vijftigjarige man uit Amsterdam aan. Hij was van zijn fiets gevallen en bleek niet aanspreekbaar te zijn. De man is een bekende van de politie.

Bij het doorzoeken van zijn rugtas troffen agenten vier tubes haargel aan en maar liefst negen tubes tandpasta. De spullen zijn vermoedelijk gestolen. Wat de Amsterdammer in Apeldoorn te zoeken had is niet bekend, wel was hij flink onder invloed van alcohol en drugs, zo schrijft de politie op Instagram.

Vooralsnog is er geen aangifte gedaan van deze eventueel gestolen producten. Mocht dat wel gebeuren dan wordt de man uitgenodigd voor verhoor. Met een waarschuwing kon hij zijn pad vervolgen.