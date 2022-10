Voor de tweede keer in twee uur tijd, gingen vanmorgen twee rijstroken dicht op de A1 door een ongeluk. Nu in de rijrichting van Apeldoorn naar Hengelo, tussen Bathmen en Lochem. Volgens de ANWB bedroeg de file rond tien uur 5 kilometer. De vertraging bedroeg op dat moment 20 minuten.

Volgens de politie werd het ongeluk veroorzaakt nadat een auto in de middenberm van de weg was geraakt en daardoor tegen de vangrail klapte. Het voertuig stuiterde vervolgens terug op de middelste rijbaan waar het zwaar beschadigd tot stilstand kwam.

De twee rijstroken werden afgesloten om de rotzooi op te ruimen en hulpdiensten vrij baan te geven om de inzittenden te verzorgen, een man en een zwangere vrouw.

De twee zijn enige tijd ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De vrouw is wel geadviseerd door het ambulancepersoneel om nog even langs de huisarts te gaan.

Om half elf was de file opgelost.

Tweede keer A1

Vanmorgen rond acht uur ontstond vlak bij het ongeluk een ander ongeluk in tegenovergestelde rijrichting op de A1, waarna ook twee rijstroken werden afgesloten.

Daardoor ontstond een file tussen de afslagen Lochem en Twello van 13 kilometer. Rond half negen werd daar de weg weer vrijgegeven.