Een automobilist is afgelopen nacht op de Pomphulweg in Hoog Soeren uit de bocht gevlogen en meerdere malen over de kop geslagen. Wonder boven wonder raakten hij en zijn bijrijdster niet gewond.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. De bestuurder reed toen vanuit Hoog Soeren richting Halte Asselt toen het in een flauwe bocht mis ging. De man kwam met zijn blauwe Renault Twingo in de berm terecht, schampte een boom en sloeg zeker tweemaal over de kop. De bestuurder en zijn bijrijdster kwamen met de schrik vrij en konden zelf uitstappen. Het tweetal schakelde ruim een half uur na het ongeluk zelf een bergingsbedrijf in. Een medewerker daarvan vond het verhaal een beetje vaag, kon uit het verhaal ook niet precies opmaken waar de plek van het ongeluk was en schakelde de politie in. Agenten troffen het tweetal vervolgens aan bij de zwaar beschadigde auto aan. Zij namen een verklaring af van het duo. Verklaring Zowel de man als de vrouw werden nagekeken in een inmiddels toegesnelde ambulance, maar bleken geen verwondingen te hebben opgelopen bij het ongeluk. De zwaar beschadigde auto, waarin zand terecht was gekomen, is weggesleept en zal total loss worden verklaard. Gedurende de afhandeling van het ongeluk was de Pomphulweg afgesloten.