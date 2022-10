Een 44-jarige man is in Apeldoorn opgepakt tijdens een politieactie waarbij meerdere huizen zijn doorzocht. Ook zijn er verschillende spullen in beslag genomen.

De politie Oost-Nederland doorzocht gisteren drie woningen in Apeldoorn en een woning in Utrecht. Dit gebeurde in een langer lopend strafrechtelijk onderzoek naar de veelvuldige internationale import van en handel in verdovende middelen, meldt de politie in een verklaring.

In welke straat of straten in Apeldoorn huizen zijn doorzocht, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. De 44-jarige man die is aangehouden zal worden verhoord. Bij de doorzoekingen zijn verschillende gegevensdragers en een geldbedrag in beslag genomen. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.