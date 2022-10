De Grote Kerk in Apeldoorn is 12 november het decor van een bijzonder concert. Het Nederlands Concert Mannenkoor (NCM) en het Apeldoorns gemengd koor OZON treden dan op in de kerk aan de Loolaan. Voor het concert worden ook Oekraïense vluchtelingen - die in Apeldoorn verblijven - uitgenodigd.

Muziek verbindt. Voor het Nederlands Concert Mannenkoor en het OZON vormt deze verbinding de motivatie achter het gezamenlijke concert in de Grote Kerk. Hiervoor worden niet alleen Oekraïense vluchtelingen uitgenodigd. De beide koren nodigen ook andere muziekliefhebbers uit om het concert bij te wonen. In de Grote Kerk wordt zaterdag 12 november een breed repertoire ten gehore gebracht. Zo klinkt er onder meer muziek van Elvis Presley, Wolfgang Amadeus Mozart en Vera Lynn, maar ook musical-, gospel- en songfestivalmuziek. Het concert in de Grote Kerk begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop en zijn te koop bij de Primera in Apeldoorn, De Stedendriehoek - aan de Asselsestraat 140 - en de koorleden van NCM en OZON. De Oekraïense vluchtelingen kunnen het concert gratis bijwonen.