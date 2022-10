Een felle brand in een personenbusje aan de Molenmakershoek in Apeldoorn zorgde vannacht voor metershoge vlammen en veel rookontwikkeling. De politie houdt er rekening mee dat de bus in brand is gestoken.

De geparkeerde bus was door de brand gaan rollen en kwam op een oprit van een autogarage tot stilstand. Het vuur was snel onder controle, maar de bus brandde volledig uit en is total loss. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand maar houdt er sterk rekening mee dat het voertuig is aangestoken. De uitgebrande bus zal door een berger moeten worden afgesleept. De brandende bus werd rond vier uur ontdekt, waarna de brandweer werd ingeseind. Bij aankomst van de brandweerlieden stond de bus volledig in brand en sloegen de vlammen enkele meters hoog uit het voertuig. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn