Ze dachten zondag achter de toonbank aan een Halloweengrap, toen een man in blauwe badjas, donkere regenponcho en rood duivelsmasker snackbar De Gildehof in Apeldoorn binnenliep. Nadat bedrijfsleider Youri van Nunspeet ook een lang mes zag, besefte hij dat het een overval was. De duivels geklede snackbarovervaller is een 45-jarige man uit Apeldoorn.

Nadat Van Nunspeet eenmaal doorhad dat het niet om een Halloweengrap ging, schrokken hij, het overige snackbarpersoneel en andere aanwezigen zich een hoedje. Van Nunspeet bedacht zich geen moment en sloeg de overvaller met een frietmandje meerdere keren op zijn hoofd. Met hulp van collega's, waaronder eigenaar Chris die hem met een paaltje tegen de grond wist te werken, werd de man tegen de grond gewerkt. Daardoor liep de overval met een sisser af. De politie, die groots uitrukte, nam het stokje vervolgens over van het heldhaftige snackbarpersoneel en arresteerde hem. "We hebben een 45-jarige man uit Apeldoorn aangehouden", zegt politiewoordvoerder Quinty Blok. "Hij zit nog vast." De politie doet momenteel nog onderzoek naar de overval. "Onderdeel hiervan is het horen van getuigen en het bekijken van camerabeelden."