Zo sta je rustig een patatje te bakken voor een klant, zo staat er iemand met een groot mes voor je neus te zwaaien. Het overkwam personeel van snackbar De Gildehof in Apeldoorn zondagavond, dat de man daar niet zomaar mee weg liet komen. Hij werd ter plekke overmeesterd.

De overvaller kwam even na zes uur de snackbar aan de Snijdersplaats binnen, gehuld in een blauwe badjas. Hij zou volgens de eerste berichten met een groot mes in de hand op de toonbank zijn gesprongen en met veel verbaal geweld het personeel hebben bedreigd.

Veel succes had hij daar niet mee, want volgens een woordvoerder van politie wist een persoon in de snackbar de man te overmeesteren. "Waarschijnlijk was dat een medewerker van de snackbar. Maar dat heb ik nog niet bevestigd gekregen.''

De man is vastgehouden totdat de politie arriveerde. Die heeft de verdachte inmiddels aangehouden en naar het bureau gebracht. Hij moest daarbij wel even behandeld worden aan een verwonding die hij opliep toen hij werd overmeesterd.