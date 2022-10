Hij fietste tegen haar auto aan, maar werd kwaad toen zij verhaal kwam halen. Een verkeersakkefietje in Apeldoorn liep afgelopen nacht flink uit de hand: een 64-jarige vrouw hield er een hoofdwond aan over.

Vlak na middernacht ging het mis op de kruising van de Arnhemseweg met de Koperweg. De automobiliste, een 64-jarige vrouw uit Apeldoorn, wachtte op een passerende wagen, maar nog voordat zij haar weg weer kon vervolgen, hoorde ze een klap. Een man op de fiets was tegen haar auto gebotst.

De fietser, een 36-jarige Apeldoorner, reed verder en dus deed de bestuurster dat ook. Toen de vrouw even verderop besloot te stoppen om de schade te bestuderen, zag ze de fietser en besloot verhaal te halen. "Na het gesprek dat de twee hadden, gaf de fietser een kopstoot aan de automobiliste", vertelt politiewoordvoerder Simone van Dijk.

Meerdere mensen, waaronder twee passagiers die bij de vrouw in de auto zaten, zagen hoe de vrouw werd mishandeld. Aan de kopstoot heeft de automobiliste een hoofdwond overgehouden. "Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en is daar geholpen", aldus Van Dijk. "Op dit moment is niet bekend hoe het met de vrouw is."

De fietsende Apeldoorner is aangehouden.