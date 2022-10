Rond 23.45 uur ging het flink mis: een auto reed over de Laan van Zevenhuizen (N344) en kwam daar in botsing met een wagen die vanaf de Anklaarseweg wilde oversteken. Wat volgde was een enorme klap, twee volledig verwoeste voertuigen en vier ambulanceritjes.

De overstekende auto werd vol in de zijkant geraakt, schoot door en stopte een stuk verderop. De andere wagen spinde en kwam in de tegenovergestelde rijrichting tot stilstand. Omstanders zagen het ongeluk gebeuren en belden het noodnummer. De brandweer moest twee personen bevrijden die bekneld zaten in een autowrak. Alle inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat resteerde was een grote ravage: de weg was bezaaid met kapotte auto-onderdelen. Vanwege hulpverlening en bergingswerkzaamheden was de kruising lange tijd afgesloten.