Was het doodgereden hert op snelweg A50 bij Vaassen een uitzondering of zitten er ineens meer dieren zoals herten en zwijnen in de buurt van de snelweg? Léon Mak uit Apeldoorn botste deze week op het dier. Wegbeheerder Rijkswaterstaat doet na vragen van de Stentor nu onderzoek.

Volgens Jeroen Klompenhouwer van Rijkswaterstaat staan er wel hekken langs snelwegen A50, A1 en A28 in Gelderland, maar alleen langs trajecten die de Veluwe doorsnijden. De locatie waar Mak deze week botste met een hert hoort daar niet bij.

De woordvoerder sprak met een ecoloog die hem bevestigde: hier lopen normaal gesproken geen herten. Grofwild als herten en zwijnen lopen hier normaal gesproken niet in de buurt van de snelweg. Althans: voor zover bekend. Klompenhouwer: "We gaan nu onderzoeken of er misschien toch meldingen zijn geweest op deze locatie van herten."

Aan de hand van de uitkomsten gaat Rijkswaterstaat kijken of maatregelen nodig zijn. Op het meer 'wilde' deel van de Veluwe bevinden zich niet alleen hekken, maar ook ecoducten en wildrasters om de dieren uit de buurt van (veel) menselijk verkeer te houden. Aanrijdingen met grofwild op snelwegen zijn redelijk uitzonderlijk.

Op provinciale en gemeentelijke wegen komen botsingen met zwijnen en herten en - soms - een wolf wel regelmatig voor. Zeker als de dieren in hun bronsttijd zitten. Dat is nu het geval met herten en reeën. Mannetjes lopen als een blind paard gedreven door hormonen de vrouwen achterna. Daarbij hebben ze alleen oog voor hun doelwit en letten ze niet op hun eigen veiligheid.

Wie juist in deze tijd regelmatig in en langs natuurgebieden rijdt, doet er goed aan snelheid te matigen en goed bermen in de gaten te houden.

Hoe het ongeluk met het hert plaatsvond bij Vaassen, is nog niet bekend. Mak gaf aan 'een groot beest' in zijn ooghoeken te zien - maar toen was het al te laat. Overigens adviseren experts niet als een gek op de rem te trappen als een dier je pad kruist op het asfalt. Dit is wat zij zouden doen.

GroenLinks Gelderland pleitte vorig jaar al voor het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen in de provincie. 'Het is niet alleen een slachtveld voor dieren, ook zijn de aanrijdingen levensgevaarlijk voor mensen'. Aanleiding was destijds een jonge wolf die was doodgereden.