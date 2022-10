Een bestelbus is in het centrum van Apeldoorn tegen het pand van een boekwinkel gereden. De ravage is groot. Een deel van de pui van de winkel is naar beneden gevallen.

Het incident vond rond 19.30 uur plaats bij Boekhandel Broekhuis aan de Hofstraat. Een vrouw die op dat moment bij het pand aanwezig was, is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus is ter plaatse door ambulancepersoneel gecontroleerd. Botsing Het bestelbusje reed voor de winkels in de straat langs, onder de puien door. Voor de deur van de boekwinkel ging dat echter mis. Het busje paste niet onder de pui door, met een botsing tot gevolg. De houten overkapping brak deels af en viel naar beneden. De bovenkant van het bestelbusje raakte door de klap beschadigd. Om ervoor te zorgen dat ambulancepersoneel het pand in kon komen, heeft de toegesnelde brandweer de naar beneden gekomen brokstukken aan de kant geschoven. Ook zijn loshangende stukken door de hulpdiensten zelf naar beneden gehaald, om te voorkomen dat die alsnog zouden afbreken. De rest van het winkelpand liep voor zover bekend geen schade op. De omgeving van het gebouw is door de politie afgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. Veel bekijks Het incident trekt veel bekijks, op donderdagavond is het koopavond in Apeldoorn. Op het moment van het incident waren er mensen in de boekwinkel aanwezig, die bleven daarna ook gewoon binnen.