Er is vannacht meerdere keren geschoten in de Apeldoornse wijk de Maten. Dat gebeurde rond 0.45 uur voor een woning aan de Holtrichtersveld. De politie pakte meerdere mensen op. Niemand raakte gewond.

Wat de aanleiding van de schietpartij was, is nog niet bekend. Dat moet uit onderzoek blijken. De politie maakte na het incident jacht op de daders. Al snel werd een auto klemgereden en konden meerdere mensen worden opgepakt. De auto is in beslag genomen en door een berger afgesleept.

Op de plek van de schietpartij zijn agenten en forensisch rechercheurs tot diep in de nacht bezig geweest met sporenonderzoek. Er zijn meerdere hulzen gevonden. De straat was gedurende het onderzoek volledig afgezet met linten.

