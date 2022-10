Een automobilist is vanmorgen rond zeven uur met zijn auto achterop een geparkeerde auto gebotst, waarna hij met zijn voertuig over de kop sloeg. De bestuurder en zijn passagier kwamen met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde op de Aluminiumweg in Apeldoorn. De auto waarin het tweetal reed, botste tegen het wiel van een kleine jeep waarna de auto over de kop sloeg en op het dak doorgleed over het wegdek.

Zowel de bestuurder als de passagier konden op eigen kracht uit het voertuig klimmen. Door de klap schoot de geparkeerde jeep een paar meter naar voren en kwam deels op het fietspad terecht.

De politie heeft een verklaring van de bestuurder opgenomen, maar waardoor de bestuurder het jeepje over het hoofd zag, is nog onduidelijk. Uit een blaastest kwam niet naar voren dat de man op het moment van het ongeluk onder invloed van alcohol verkeerde.

De zwaar beschadigde auto is door een berger afgesleept, beide inzittenden zijn door familie opgehaald.

Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, is de Aluminiumweg afgesloten tussen de Koperweg en de Hoenderparkweg. Bussen reden tijdelijk over het fietspad.