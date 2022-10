Opnieuw is er een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto in Klarenbeek. Het is de tweede aanrijding met een fietser op hetzelfde kruispunt in nog geen vier weken tijd.

Het ging rond kwart voor zes mis op de kruising tussen de Klarenbeekseweg en de Elsbosweg. Een automobiliste kwam op het kruispunt aanrijden en wilde de Klarenbeekseweg oprijden toen zij met de fietser botste die daardoor hard ten val kwam. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en ontfermden zich over de gewonde man. Het ambulancepersoneel heeft de fietser vervolgens overgebracht naar het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Op acht september vond een vrijwel identiek incident plaats op dezelfde kruising. Een man op een fiets werd geschept door een auto en en raakte daarbij gewond. Ook hij moest mee naar het ziekenhuis. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn