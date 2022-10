House of Tall gaat verhuizen. De modezaak voor lange mannen en vrouwen blijft gevestigd in winkelcentrum De Eglantier, maar verhuist naar nummer 142, zo'n 15 meter verderop. Op zaterdag 15 oktober wordt het nieuwe pand officieel geopend.

In het hoekpand aan De Eglantier - waarin voorheen de ABN AMRO-bank gevestigd was - zaten de kunstenaars van gallery ArtFra. Zij nemen nu hun intrek in het oude pand van de Bloemensteeg, op de hoek met de Eglantierlaan.

House of Tall vertrekt op zijn beurt naar het pand met nummer 142. "Op onze huidige locatie groeiden we een beetje uit ons jasje, dus we waren op zoek naar een groter pand", verklaart eigenaresse Inez Scheper de verhuizing. "We hebben diverse locaties bekeken, maar uiteindelijk wilden we toch graag op de Eglantier blijven."

Scheper: "De gezelligheid, de samenwerking met ondernemers en het gratis parkeren gaf voor ons de doorslag. En onze klanten komen uit het hele land dus dan is ook de goede bereikbaarheid belangrijk. Wat dat betreft heeft de Eglantier dat allemaal in zich."

Op zaterdag 15 oktober wordt het nieuwe pand van House of Tall officieel geopend. Wethouder Jeroen Joon knipt dan om 9.30 uur het welbekende lintje door. Klanten kunnen daarnaast rekenen op een hapje en een drankje. Ook ontvangen zij bij hun aankoop een attentie.