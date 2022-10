Tijdens het Nationaal Filmfestival voor Scholieren 2022 in Lelystad hebben twee leerlingen van het Veluws College Walterbosch een eerste prijs gewonnen voor beste muziekvideo. Het is de vierde keer dat de Apeldoornse school in deze categorie de winnaar is.

De makers van de muziekvideo, Amy en Cato uit 6vwo, zullen Veluws College Walterbosch vertegenwoordigen tijdens het Olympia International Filmfestival in Griekenland in december. Naast een eerste prijs in de categorie beste muziekvideo won Walterbosch de tweede prijs voor muziekvideo bovenbouw, fictie bovenbouw, de online publieksprijs en het online filmfestival. Ook mag een groepje leerlingen jureren bij het Filem'on Filmfestival in Brussel, eind oktober. Het NFFS is een jaarlijks evenement waar jonge filmmakers prijzen kunnen winnen voor hun zelfgemaakte films. Daarnaast kunnen de scholieren en hun docenten workshops volgen en inspiratie opdoen. Het Walterbosch was met een groep van ruim veertig leerlingen aanwezig op de achttiende editie van het festival, woensdag 26 september, in het Agora Theater in Lelystad. De prijswinnende film van Amy en Cato is gemaakt tijdens de module chemische cinematografie. Scheikundedocent Arnold Dubbelman en filmdocent Lukas Evers hebben hen begeleid. Dit heeft er mede toe geleid, geeft het Walterbosch aan, dat Lukas Evers genomineerd is voor Filmleraar van het jaar. Vanaf zondag 6 oktober kan er op hem gestemd worden via filmeducatie.nl. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn