Bij een eendenbedrijf in Klarenbeek in de gemeente Voorst is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 8500 eenden worden geruimd om voorspreiding van het virus te voorkomen.

Binnen de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Wel ligt er een pluimveebedrijf binnen de 3-kilometerzone. Bij dit bedrijf worden monsters afgenomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Drie andere bedrijven met pluimvee zijn binnen de 10-kilometerzone gevestigd. Voor deze bedrijven geldt een vervoersverbod. Bij het eendenbedrijf zou het gaan om hoogpathogene vogelgriep. Vogels en watervogels kunnen hier ernstig ziek van worden en zelfs overlijden.