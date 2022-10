Weggebruikers die vrijdagmiddag vanuit Stroe naar Apeldoorn willen rijden, komen in een flinke file te staan. Die ontstond door een ongeluk en leverde in het begin zeker 50 minuten extra reistijd op.

Bij Stroe botsten twee personenauto's op elkaar. Twee inzittenden, waaronder een kindje, werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De rechterrijstrook was een tijdje afgesloten door het ongeluk. De extra reistijd was dus zelfs even 50 minuten, maar liep snel terug toen de rijstrook weer openging.