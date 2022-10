Een auto is vanmiddag over de kop geslagen door een botsing met een ander voertuig op de kruising tussen de Kuiltjesweg en de Koningsweg in Beekbergen.

De auto is op zijn zijkant terechtgekomen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer heeft de rode auto weer op vier wielen gezet, terwijl het slachtoffer door de ambulance is gecheckt. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dat gold ook voor de bestuurder van de andere auto.