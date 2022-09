Een fietser is gewond geraakt toen een auto tegen hem aanreed woensdagavond in Apeldoorn. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdag rond 23.00 uur op de Kalverstraat. De bestuurder van de auto had de fietser over het hoofd gezien en kon deze niet meer ontwijken. De automobilist schrok zo erg dat hij met zijn auto tegen een verkeersbord reed en daar tot stilstand kwam. De fietser kwam ten val en was gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Hij kwam met de schrik vrij. Zijn auto was wel flink beschadigd en moest door een berger worden weggesleept