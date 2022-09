Op de A1 tussen Stroe en Voorthuizen is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn rijstroken afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met een flinke vertraging.

Het ging woensdagmorgen behoorlijk mis op de A1. Daar raakte een personenauto in de problemen door een geschaarde aanhangwagen. Hierdoor zijn beide rijstroken vanaf Stroe richting Voorthuizen afgesloten.

Het ongeval veroorzaakte een flinke file die inmiddels is opgelopen tot 11 km. Het verkeer wordt via de vluchtstrook verder geleid. Rijkswaterstaat is bezig om oliesporen op het wegdek te verwijderen en hoopt de schoonmaak rond 8.00 uur af te ronden.