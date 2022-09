Agenten zijn dinsdagmorgen in Apeldoorn druk op zoek naar een man op een blauw/grijze scooter. Ook Burgernet werd daarbij ingeschakeld, maar tot op heden tevergeefs. De politie doet dit na een drietal meldingen van pogingen tot beroving.

Vlak na 8 uur werd de Burgernet-melding uitgedaan. Ruim 1,5 uur later was de man nog niet aangetroffen. "Maar we zijn nog wel naar de persoon op zoek", aldus politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen.

De politie is de zoektocht gestart na een drietal meldingen. Deze gingen allemaal over pogingen tot een beroving. "De pogingen waren niet geslaagd, maar zijn wel als bedreigend ervaren. De incidenten vonden buiten plaats", meldt van Steenbergen.

De politie is met verschillende agenten in Apeldoorn nog op zoek naar de getinte man met een blauw/grijze scooter. Hij draagt een zwarte muts, zwarte jas en een grijze broek. Hij heeft een zwarte tas met een rode afbeelding bij zich. Wie de persoon ziet moet 112 bellen en niet de man zelf benaderen.