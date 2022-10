De scooterrijder die zondagmiddag na een achtervolging in Velp werd klemgereden door de politie reed met veel te hoge snelheden. De bestuurder, een zestienjarige jongen uit Apeldoorn, bereikte in de bebouwde kom snelheden van rond de 70 kilometer per uur. Zijn snorscooter mag maximaal 25 kilometer per uur.

Het weggedrag van de Apeldoorner was voor de politie aanleiding om een stopteken te geven. Dat negeerde de knaap meerdere malen en hij voerde het tempo nog eens op om aan de autoriteiten te ontkomen. Tijdens een korte achtervolging raasde de scooterrijder onder meer door een schoolzone, waar 30 kilometer per uur de maximumsnelheid is.



Uiteindelijk werd de jongeman klemgereden op de Larensteinselaan, vlak voor het viaduct in de A12, ter hoogte van tankstation Shell Express. Op beelden zijn drie burgerpolitievoertuigen te zien. De politie doet geen mededelingen over het aantal ingezette eenheden, of over de route van de achtervolging door Velp. "Op die details gaan we niet in."



De officier van justitie beslist over de straf voor de zestienjarige Apeldoorner. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de opgevoerde scooter zal nader worden onderzocht.