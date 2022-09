Dit weekend is de Nacht van Apeldoorn. En dat is niet één nacht, maar een heel weekend, van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september.

De Nacht van Apeldoorn was al in de jaren negentig diverse keren in de binnenstad te beleven, maar na 1999 was-ie zeventien jaar lang afwezig. In 2016 keerde 'De Nacht' weer terug op de Apeldoornse uitkalender, als nachtevenement tijdens de wielerronde Giro d'Italia. Ook in 2017 tot en met 2019 hadden we De Nacht van Apeldoorn.

Dit jaar keert het evenement terug, maar dan als weekendevenement, met muziek, sport en mode. Het programma start op vrijdag 23 september om 16.00 uur met de verkiezing van de miss & mister Nacht van Apeldoorn op het Leienplein.

Om 18.00 uur start vervolgens het wielerprogramma. Bekende oud-profrenners als Michael Boogerd, Erik Breukink, Bart Voskamp, Maarten den Bakker, Kenny van Hummel en vele anderen verschijnen aan de start voor een derny koers die in twee heats gereden gaat worden op het centrumparcours. Dit duurt tot 21.00 uur.

Later op de avond, tussen 22.30 en 23.30 uur worden er op de Nieuwstraat spectaculaire sprintraces gehouden op fixed gear bikes. Racefietsen zonder versnellingen, maar ook zonder remmen!

Op zondag wordt het wielerparcours weer opgebouwd voor de jongere wielrenners. Zij strijden die dag tussen 9.30 uur en 15.00 uur voor de winst in de Jeugdronde van Gelderland. De wieleractiviteiten en daarmee het hele evenement worden om 15.15 uur afgesloten met een dikke banden race.

Het podiumprogramma van De Nacht van Apeldoorn vindt die avond plaats op een groot aantal locaties door de binnenstad. Bekende locaties als Caterplein (drie podia), Leienplein, Raadhuisplein, Het Stadscafé en de Motownparty in de Kapelstraat worden aangevuld met nieuwe locatie als Mr. Murk en de kruising Hoofdstraat-Deventerstraat waar de dj weer op de rode containerbar staat.

Op vrijdag kun je tussen 18.00 en 1.00 uur genieten van muziek, zaterdag van 18.00 tot middernacht en zondag is er van 14.00 tot 17.00 uur livemuziek op het Leienplein.

Op zaterdag is er een beautyplein in de Mariastraat naast de ingang van de Oranjerie en zijn er met medewerking van de lokale winkeliers pop-up modeshows door de binnenstad.

Meer over De Nacht van Apeldoorn inclusief praktische informatie over het evenement is te lezen op denachtvanapeldoorn.nl.