Bij een botsing tussen twee auto's op de Generaal van Heutszlaan in Apeldoorn is een van de voertuigen op z'n zijkant terechtgekomen. De bestuurder heeft enige tijd bekneld gezeten en is door de brandweer uit de auto bevrijd.

De automobiliste die op de Generaal van Heutszlaan reed, gaf geen voorrang aan een witte Volkswagen die vanaf de Frisolaan kwam aanrijden. Hierdoor werd de eerste auto vol in de flank geraakt door de auto uit de Frisolaan, aldus de politie, en belandde op de zijkant. De bestuurder in de gekantelde auto zat even bekneld in haar voertuig. Ze werd door de brandweer via de kofferbak bevrijd en daarna per ambulance afgevoerd. De andere automobilist kwam met de schrik vrij. De Generaal van Heutszlaan en de Frisolaan zijn ter hoogte van het Verzetsstrijderspark afgesloten, zodat de voertuigen kunnen worden weggesleept.