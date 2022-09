Op de Bierbrouwershorst in Apeldoorn is vanmorgen rond 8.30 uur een scooterrijder gewond geraakt. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en moet naar de Eerste Hulp.

Het ongeluk gebeurde toen de scooterrijder over een zogenoemd onverplicht fietspad reed. De vrouw wilde de Bierbrouwershorst oversteken om dit fietspad te vervolgen en botste vervolgens tegen de zijkant van de personenauto. Beide voertuigen liepen daarbij schade op. De scooterrijder is door ambulancepersoneel behandeld, de bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Niet toegestaan Volgens omwonenden rijden er regelmatig scooters over het onverplichte fietspad terwijl dit niet is toegestaan. Een onverplicht fietspad ligt vaak gescheiden van de weg en is juist bedoeld om het weggebruik voor fietsers veiliger te maken.