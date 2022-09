Seniorenhuisvester Woonzorg Nederland doet morgen het laatste gebouw van complex De Zuiderhoek in de Apeldoornse wijk Kerschoten, tegenover winkelcentrum Mercatorplein, in de verhuur. Het hoogbouwcomplex is op dinsdag 6 september bouwkundig opgeleverd.

Het gebouw telt acht verdiepingen met in totaal 37 zelfstandige woningen voor senioren, waarvan 22 in de sociale verhuur en 15 in de vrije sector.

Woonzorg Nederland-bestuursvoorzitter Cees van Boven: "Met het in de verhuur gaan van het laatste gebouw in De Zuiderhoek is het hele project tot een succesvol einde gekomen. Ik ben trots op het resultaat. Iedereen verdient een fijn thuis in een zorgzame buurt en dat is in De Zuiderhoek goed gelukt."

Op de plek van De Veenkamp

Hoogbouw De Zuiderhoek is een van de twee nieuwe gebouwen op de plek van het voormalige complex De Veenkamp. Dit woonzorgcomplex werd gesloopt, omdat het niet meer voldeed aan de functionele en bouwtechnische eisen van deze tijd.

Het andere gebouw, beter bekend als De Gemzen, betreft laagbouw. Het bestaat uit twee verdiepingen met 34 zorgappartementen die door Vérian worden verhuurd aan mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). De Gemzen is in juli van dit jaar opgeleverd. Vérian werkt sinds die tijd aan het inrichten van alle ruimtes, zodat ze 3 oktober klaar zijn voor gebruik.

De nieuwe gebouwen van De Zuiderhoek staan naast het recentelijk gerenoveerde seniorencomplex De Arkel. Dit complex kreeg een nieuwe recreatieruimte, waarvan ook de zelfstandige bewoners van De Zuiderhoek gebruik mogen maken.