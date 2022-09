Een vrouw is maandagmorgen bij een aanrijding op de weg gewond geraakt in Apeldoorn. Op de hoek van de Jaromirgaarde en de Gildenlaan werd de scooterrijdster over het hoofd gezien door de bestuurder van een bestelbus, met een aanrijding tot gevolg. Het slachtoffer moest daarop gewond mee naar het ziekenhuis.

In de bestelbus zaten twee mannen van de scootmobielpool van de gemeente Apeldoorn. Dat is een project waarbij inwoners een scootmobiel kunnen lenen. Het voertuig wordt dan kosteloos bij de mensen thuis bezorgd en opgehaald. De mannen wilden vlak voor negen uur de Gildenlaan weer oprijden, toen de scooterrijdster voorbij kwam op het fietspad en richting de Laan van Erica wilde. Personeel van een Rapid Responder, een soort klein ambulancevoertuig, verleende samen met een omstander eerste hulp aan de vrouw. Daarop bleek dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Daarvoor werd een tweede ambulance ingeschakeld. De mannen in de bestelbus waren geschrokken, maar raakten niet gewond. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval. De bestelbus heeft lichte schade aan de voorzijde door de aanrijding, terwijl de scooter ook wat schade heeft opgelopen. Agenten zorgen ervoor dat de scooter tijdelijk wordt gestald. Familie kan het voertuig later ophalen. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn