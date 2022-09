Honderden huishoudens in de Apeldoornse wijk De Maten krijgen van waterbedrijf Vitens het advies kraanwater tijdelijk te koken voor gebruik. In het leidingwater is een E.coli-bacterie ontdekt, in de volksmond ook wel de poepbacterie genoemd. Vervelend, maar geen reden tot grote zorgen, verzekert Vitens.

'Kraanwater voor gebruik 3 minuten koken': die boodschap viel zondagmorgen bij veel bewoners van de Apeldoornse buurt De Dreven op de mat. Op de flyer van waterbedrijf Vitens staat het dringende advies om kraanwater te koken voor het drinken, eten bereiden en tandenpoetsen. Het gaat in ieder geval om de Imkersdreef, Kooikersdreef, Leidekkersdreef en Voldersdreef. De waarschuwing is preventief, legt Vitens-woordvoerder Jeroen Bruning uit. "In de meeste gevallen heb je er niet veel last van, maar het kan leiden tot buikkrampen en andere klachten." Volgens Bruning worden door de storing twee postcodegebieden getroffen. Het gaat om adressen in de postcodegebieden 7328 en 7329 en het aantal getroffen huishoudens ligt tussen de 150 en 2000. Wanneer het advies vervalt, is afhankelijk van het onderzoek naar de oorsprong van de bacterie. Alle getroffen huishoudens worden ook weer op de hoogte gebracht als de maatregel niet meer nodig is. Vitens verwacht dat de situatie begin deze week is opgelost.