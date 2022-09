In Apeldoorn is zaterdagmorgen een verdacht pakketje gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie was opgeroepen voor onderzoek. Politie riep mensen op uit de omgeving te blijven. Inmiddels is die oproep ingetrokken.

Het pakketje werd aangetroffen in een woning aan de Laan van Orden in Apeldoorn. Hulpdiensten waren aanwezig ter ondersteuning van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie. De bewoners van het huis waarin het verdachte object lag, waren niet thuis. De politie was vanmorgen in de woning aanwezig vanwege een lopend onderzoek. Agenten stuitten toen op een soort vuurwerkbom met aan de buitenkant vastgemaakte kogeltjes. Het ging om een zelf in elkaar geknutselde bom. Het voorwerp is in beslag genomen en door de EOD tot ontploffing gebracht. Volgens de teamleider van de Explosievenverkennerseenheid (TEV) was er geen direct gevaar voor de omgeving. Wel moesten buurtbewoners binnenblijven. Over het lopende politieonderzoek wilde de TEV geen mededelingen doen, omdat de zaak niet is afgerond. Ook kon hij niet vertellen of er aanhoudingen zijn verricht.