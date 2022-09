De Nacht van Apeldoorn doet zijn naam niet langer eer aan. Dit jaar duurt het evenement namelijk voor het eerst liefst drie dagen. En met een beetje fantasie zelfs vier.

Komende vrijdag begint het 'Weekend van Apeldoorn' al vroeg. Om 16.00 uur vindt de verkiezing van de miss & mister Nacht van Apeldoorn op het Leienplein plaats.

Twee uur later komen de wielerfans aan hun trekken. Voormalige cracks als Michael Boogerd en Erik Breukink verschijnen aan de start voor een derny koers op het centrumparcours. Later op de avond - tussen 22:30 en 23.30 uur - worden er op de Nieuwstraat sprintraces gehouden op zogenoemde fixed gear bikes. Racefietsen zonder versnellingen, maar ook zonder remmen!

Voor de rest staat het festijn natuurlijk vooral in het teken van muziek. Bekende locaties als het Caterplein (drie podia), Leienplein, Raadhuisplein, Stadscafé en de Motownparty in de Kapelstraat worden aangevuld met een nieuwe locatie als 'Mr Murk' en de kruising Hoofdstraat Deventerstraat waar de DJ weer op de rode containerbar staat.

De zaterdag staat in het teken van beauty en fashion. 's Middag staat er een beautyplein in de Mariastraat naast de ingang van de Oranjerie en zijn er met medewerking van de lokale winkeliers pop-up modeshows door de binnenstad.

Op zondag wordt het wielerparcours weer opgebouwd voor de jongere wielrenners. Zij strijden die dag tussen 9.30 uur en 15.00 uur voor de winst in de Jeugdronde van Gelderland. De wieleractiviteiten en daarmee het hele evenement worden om 15:15 uur afgesloten met een dikke banden race.

Met een beetje fantasie zou je zelfs kunnen stellen dat de Nacht van Apeldoorn dit jaar zelfs vier dagen duurt. Want donderdagavond is het ook al feest in de stad. Dan is op het Marktplein de ploegenpresentatie van het WK volleybal voor vrouwen, dat de komende weken onder meer in Omnisport plaatsvindt. Tijdens die happening treedt onder meer Kris Kross Amsterdam op.

De Nacht van Apeldoorn groeide in de jaren negentig uit tot een begrip, maar stopte voor de eeuwwisseling. Bij de start van de Giro d' Italia in Apeldoorn in 2016 werd het evenement nieuw leven in geblazen.