In Apeldoorn is zaterdagmorgen een verdacht pakketje gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is gearriveerd om het pakketje te onderzoeken. Politie roept mensen op uit de omgeving te blijven.

Het pakketje is aangetroffen in een woning aan de Laan van Orden in Apeldoorn. Hulpdiensten zijn aanwezig ter ondersteuning van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie. Volg Apeldoorn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Apeldoorn