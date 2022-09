Een groep met zeven dementerende ouderen uit het Apeldoornse Socrateshuis is vanmorgen in Beemte Broekland in een greppel beland. Ze zaten in een huifkar en raakten van de weg af.

Het ongeluk gebeurde aan de Drostendijk, net voorbij het viaduct over de A50. De huifkar, met twee paarden ervoor, wilde omkeren. Hierdoor kwamen de achterwielen in een greppel terecht en kwamen de paarden los van de wagen. Het Socrateshuis in Apeldoorn biedt kleinschalige, gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie. Het ligt in de wijk Zevenhuizen, een kleine 3 kilometer van de plek waar het ongeluk gebeurde. De schrik zat er goed in bij de ouderen en ze zijn uiteindelijk met ambulances en een brandweerbusje terug naar huis gebracht. Vlak na het ongeluk barstte er een bui los, maar de ouderen en hun begeleiders schuilen onder een tent die de brandweer opzette. De ouderen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar kwamen met de schrik vrij, meldt de politie Gelderland op Twitter. Sommigen van hen hadden wat schaafwonden, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De weg was een tijd afgesloten voor verkeer. De paarden bleven ook ongedeerd.