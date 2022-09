Een motorrijder is vanmorgen vroeg vol tegen twee verkeersborden aan geklapt op de J.C. Wilslaan in Apeldoorn. Hij is daarbij zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Apenheul.

De politie vermoedt dat de man om een verkeersdrempel heeft willen heenrijden die het einde markeerde van een stuk waarop niet harder mocht worden gereden dan 30 kilometer per uur. De man zag daarbij waarschijnlijk de twee verkeersborden over het hoofd, waarvan er één aangaf dat er vanwege werkzaamheden niet harder dan 30 kilometer per uur mocht worden gereden. De motorrijder heeft de borden vervolgens hard geramd en kwam onder de stalen pijpen en borden terecht. Hulpdiensten hebben hem daaronder vandaan moeten bevrijden. De man is vervolgens met ernstig beenletsel afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle. De J.C. Wilslaan werd vanwege bergingswerkzaamheden afgesloten vanaf Apeldoorn tot aan de Soerenseweg.