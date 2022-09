Bij een aanrijding tussen een bestelwagen en twee fietsers op de Loolaan in Apeldoorn is een van de twee fietsers gewond geraakt. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een rode bestelwagen reed omstreeks 09:30 vanmorgen op de kruising Loolaan en de Daendelsweg toen de twee fietsers de Loolaan wilden oversteken. De bestuurder zag hen over het hoofd en kwam met hen in botsing. Hoe hij de de fietsers over het hoofd heeft kunnen zien is onduidelijk. Een van de fietsers is gewond geraakt. Het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de gewonde vrouw waarna zij per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zou verwondingen aan haar hand en benen hebben opgelopen. De andere fietser kwam met de schik vrij.