Snelweg A50 tussen Arnhem en Apeldoorn is alweer een aantal weken open na de werkzaamheden in augustus, maar toch kregen Facebook-gebruikers tot vandaag nog een bericht te zien dat de weg was afgesloten. Een menselijk foutje, zo blijkt nu.

De weg ging op vrijdag 5 augustus om 22.00 uur op slot, omdat er dringend nieuw asfalt nodig was. Op maandag 22 augustus om 5.00 uur konden weggebruikers zoals gepland weer gebruikmaken van dit deel van de A50.

Om mensen op de hoogte te stellen van de wegwerkzaamheden regelde een speciaal bureau namens Rijkswaterstaat een gesponsord bericht voor de Facebook-pagina van Van A naar Beter.

Drie weken na de heropening van de weg ging dat bericht vandaag echter nog steeds op Facebook rond. Het zorgde voor verbazing. Mensen reageerden onder het bericht met opmerkingen als 'oud nieuws' en 'zonde van de (belasting)centen' en wezen Van A naar Beter erop dat de weg toch echt alweer open was.

Het blijkt te gaan om een menselijke fout, laat woordvoerder Hilde Bakker van Rijkswaterstaat weten. Bij het aanmaken van het gesponsorde Facebook-bericht moet een begin- en einddatum worden ingevuld. "Dat gebeurt handmatig en daar is een foutje ingeslopen. Het is compleet toeval, het is verkeerd ingevuld", zegt Bakker. De einddatum was per ongeluk op vandaag gezet. "Morgen had je 'm niet meer gezien."

Na het ontdekken van de fout is het bericht direct weggehaald. Hoe zit dat financieel? Voor het bericht is immers betaald, terwijl het weken is rondgegaan zonder dat het nog relevant is. Het zadelt Rijkswaterstaat niet met extra kosten op, aldus Bakker. "Die worden niet doorberekend."